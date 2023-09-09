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توصية مرتقبة حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات بعمان

9/9/2023 7:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان أن هناك عدة لقاءات مع ممثلي قطاعات مختلفة، بخصوص تحديد ساعات العمل في العاصمة عمان.
وفي وقت سابق توافق ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
وأجمع الحضور، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم.

وقال حمدان ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن جلسة جمعت في وقت سابق تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، للتشاور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك "شبه توافق" بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات.

وبحسب حمدان في تصريحات صحفية اليوم السبت ستلتقي الغرفة أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل، للوصول إلى توافق ليصار إلى رفع توصية إلى أمانة عمان الكبرى ، تصب في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.

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