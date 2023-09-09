

وأعرب داودية في البرقية عن أحر التعازي للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة في هذه الظروف الحزينة، التي أصابت أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وأودت بأرواح عشرات المئات من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المغربي الحبيب.



وقال داودية "نسلّم معاً بقضاء الله وقدَره، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء التام للمصابين، والصبر على المصاب الجلل لذوي الضحايا والمصابين".

