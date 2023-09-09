داودية يعزي رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني بمجلس المستشارين بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 7:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بعث رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة، ورئيس لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان، محمد داودية، برقية تعزية بضحايا الزلزال إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة، رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني/ مجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد الرحمن الدريسي.
وأعرب داودية في البرقية عن أحر التعازي للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة في هذه الظروف الحزينة، التي أصابت أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وأودت بأرواح عشرات المئات من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المغربي الحبيب.
وقال داودية "نسلّم معاً بقضاء الله وقدَره، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء التام للمصابين، والصبر على المصاب الجلل لذوي الضحايا والمصابين".
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