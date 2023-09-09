الصفدي يعزي المغرب بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 7:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.
وأكد الصفدي في رسالة لرئيس مجلس النواب المغربي، عن تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وبرلماناً وشعباً، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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