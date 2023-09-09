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الغارديان تتحدث عن ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة

9/9/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في أغسطس الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.


وأضافت المقالة: "اكتسب نضال سكان هاواي الأصليين من أجل السيادة، حدة وقوة جديدة بعد أن أحرقت حرائق الغابات في أغسطس غرب ماوي. ويؤكد الناشطون من السكان الأصليين على أن استقلال هاواي وعودتها كجزيرة مكتفية ذاتيا يعتبر الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من أجل الأبناء والأحفاد".
وذكرت المقالة أن الحرائق دمرت العديد من المنازل وشردت أكثر من عشرة آلاف من سكان هاواي، فيما يتجاوز متوسط قيمة السكن في هاواي مليون دولار أمريكي.


ونقلت الصحيفة عن تمارا بالتين عضو مجلس مقاطعة ويست ماوي، قولها إن المشرعين في هاواي ليست لديهم قدرة تذكر على التخفيف من أزمة السكن التي ضربت السكان الأصليين بشدة.


وأضافت تمارا بالتين: "إذا انتهى الاحتلال، فستكون هاواي قادرة على حكم نفسها مثل الدول الأخرى".


بدأ حريق الغابات في 9 أغسطس في جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية.

وبسبب الرياح القوية، سرعان ما امتد الحريق إلى مدينة لاهاينا السياحية التي احترقت بالكامل. بقي ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص بدون سكن. وهناك 114 حالة وفاة معروفة. تم إدراج أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.

RT

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