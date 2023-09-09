اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة

اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة
التاريخ
9/9/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن اتحاد الجولف، اليوم السبت، عن استضافة النسخة الـ 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام على ملاعب نادي واحة أيلة، بمدينة العقبة، في الفترة من 5 - 7 تشرين الأول المقبل.
ووجه اتحاد اللعبة، خطابات دعوة إلى العديد من الاتحادات العربية للمشاركة في البطولة، إلى جانب تشكيله عدة لجان، لإخراج البطولة بشكل يليق بالسمعة والمكانة التي باتت تحظى بها بطولة الأردن، والتي أصبحت من الجولات المهمة في المنطقة، خاصة وأنها مسجلة ضمن روزنامة بطولات التصنيف العالمي للهواة، ما يعزز من فرص المشاركة الواسعة.
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