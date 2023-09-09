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اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة

9/9/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن اتحاد الجولف، اليوم السبت، عن استضافة النسخة الـ 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام على ملاعب نادي واحة أيلة، بمدينة العقبة، في الفترة من 5 - 7 تشرين الأول المقبل.
ووجه اتحاد اللعبة، خطابات دعوة إلى العديد من الاتحادات العربية للمشاركة في البطولة، إلى جانب تشكيله عدة لجان، لإخراج البطولة بشكل يليق بالسمعة والمكانة التي باتت تحظى بها بطولة الأردن، والتي أصبحت من الجولات المهمة في المنطقة، خاصة وأنها مسجلة ضمن روزنامة بطولات التصنيف العالمي للهواة، ما يعزز من فرص المشاركة الواسعة.

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