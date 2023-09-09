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اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

9/9/2023 6:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة، عن اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لمراجعة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد.
وقال القرالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي شكلت برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية ستناقش لائحة الأجور الجديدة التي أقرتها نقابة الأطباء منذ نحو 4 أشهر.
وأضاف أن النقابة ملتزمة بقرارها بتأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول لغاية الاستماع إلى آراء مختلف الجهات حول هذه القضية والمقترحات التي من شأنها إقرار لائحة الأجور الجديدة.
وأشار القرالة إلى أن جميع الأطراف ذات العلاقة أجمعوا على أن لائحة الأجور المعمول بها حاليا والتي صدرت منذ عام 2008 لم تعد صالحة، وأن هناك نحو 40% من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة.
وتضم اللجنة التي شكلت من قبل وزير الصحة، إلى جانب نقابة الأطباء كل من محافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية،
وكانت وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول الجاري إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.

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