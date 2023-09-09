فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء
التاريخ
9/9/2023 6:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الأحد، عن مناطق في قضاء وادي عربة / العقبة.
وبينت الشركة في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بالفصل هي: قريقرة وبئر مذكور.
وأشارت إلى أن الفصل سوف يستمر من الساعة 6:00 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهرا.
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