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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

9/9/2023 6:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، يوم غدٍ الأحد، عن مناطق في قضاء وادي عربة / العقبة.
وبينت الشركة في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بالفصل هي: قريقرة وبئر مذكور.


وأشارت إلى أن الفصل سوف يستمر من الساعة 6:00 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهرا.



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