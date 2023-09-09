ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 6:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعرب ريال مدريد عن تضامنه مع أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي الملكي: "يعبر النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق فزعهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة".
وأضاف البيان: "نود أن نقدم تعازينا ومواساتنا لأسر المتوفين وللشعب المغربي بأسره، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا ومحبتنا".
وتجاوزت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش، مسببًا وفاة أكثر من 632 شخصًا حتى الآن وتسبب في أضرار مادية كبيرة.
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