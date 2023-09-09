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ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

9/9/2023 6:07:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب ريال مدريد عن تضامنه مع أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي الملكي: "يعبر النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق فزعهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة".
وأضاف البيان: "نود أن نقدم تعازينا ومواساتنا لأسر المتوفين وللشعب المغربي بأسره، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا ومحبتنا".
وتجاوزت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش، مسببًا وفاة أكثر من 632 شخصًا حتى الآن وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

ملاعب

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