بوتين يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»
التاريخ
9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانغ، داعياً إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية ((على كل المحاور))، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم السبت.
وقال بوتين في برقية تهنئة إلى كيم: ((أنا على ثقة بأننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز (...) علاقاتنا الثنائية على كل المحاور)).
وأضاف: ((هذا يتماشى تماماً مع مصالح شعبينا)) ويساهم في ضمان ((الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا))، وفق ما نقلته وكالة ((الصحافة الفرنسية)).
وذكّر بوتين بأنه ((قبل 75 عاماً، كان الاتحاد السوفياتي أول من اعترف بالدولة الجديدة المتمتعة بالسيادة التي ظهرت على الأرض الكورية))، مشدداً على أن ((العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين تستند على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل)).
ومضى يقول: ((أتمنى لكم دوام الصحة والنجاح، ولكل المواطنين الكوريين الشماليين السلام والازدهار)).
ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر للقاء بوتين، لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم غزوها لأوكرانيا.
الشرق الأوسط
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