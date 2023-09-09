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بوتين يدعو لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»

9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانغ، داعياً إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية ((على كل المحاور))، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم السبت.


وقال بوتين في برقية تهنئة إلى كيم: ((أنا على ثقة بأننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز (...) علاقاتنا الثنائية على كل المحاور)).


وأضاف: ((هذا يتماشى تماماً مع مصالح شعبينا)) ويساهم في ضمان ((الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا))، وفق ما نقلته وكالة ((الصحافة الفرنسية)).
وذكّر بوتين بأنه ((قبل 75 عاماً، كان الاتحاد السوفياتي أول من اعترف بالدولة الجديدة المتمتعة بالسيادة التي ظهرت على الأرض الكورية))، مشدداً على أن ((العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين تستند على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل)).


ومضى يقول: ((أتمنى لكم دوام الصحة والنجاح، ولكل المواطنين الكوريين الشماليين السلام والازدهار)).


ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر للقاء بوتين، لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم غزوها لأوكرانيا.

الشرق الأوسط

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