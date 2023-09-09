Saturday, 09 September 2023 02:43 GMT

التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة

9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب ( الفاروق خليل نهار المناعسة )


ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب المناعسة من الصف الخامس الأساسي في مدرسة منشية حسبان الأساسية للبنين/مديريَّة تربية لواء ناعور.


MENAFN09092023000208011052ID1107037364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث