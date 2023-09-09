التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة
التاريخ
9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب ( الفاروق خليل نهار المناعسة )
ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب المناعسة من الصف الخامس الأساسي في مدرسة منشية حسبان الأساسية للبنين/مديريَّة تربية لواء ناعور.
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