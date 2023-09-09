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وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية

9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالمية تضاف إلى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والتي تؤكد نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف.
وبين أن الحفاظ على الاستقرار المالي قد حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيرة تعرضت إليها دول أخرى في مواجهة الأزمات العالمية.
وقال إن الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

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