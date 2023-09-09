وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية
التاريخ
9/9/2023 6:07:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالمية تضاف إلى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والتي تؤكد نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف.
وبين أن الحفاظ على الاستقرار المالي قد حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيرة تعرضت إليها دول أخرى في مواجهة الأزمات العالمية.
وقال إن الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن.
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