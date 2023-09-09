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شركس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز من بيئة الاستثمار

9/9/2023 6:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم، يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني.
وأشار شركس إلى أن ذلك يعزز من بيئة الاستثمار في الأردن، مبينا أن هذا التثبيت يعكس نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن هذا التصنيف يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني.

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