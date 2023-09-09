رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه

رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه
التاريخ
9/9/2023 6:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر البنك العربي في رسالة وجهها الى عملاء البنك من جهات تنتحل صفة البنك .
وقال البنك في رسالته : " يرجى الحذر من جهات تنتحل صفة البنك العربي وتطلب معلومات بطاقاتك البنكية/الرقم السري/رمز التحققOTP بهدف الاحتيال.
وجاء في الرسالة : " يرجى عدم التجاوب معها علما بأن البنك العربي لن يطلب مثل هذه المعلومات السرية ".
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