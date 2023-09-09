Saturday, 09 September 2023 02:43 GMT

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

9/9/2023 6:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلق في القاهرة، اليوم السبت، المؤتمر الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


ويتناول المؤتمر الذي يشارك به ممثلا عن الأردن، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي، وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر بالغ في بناء الوعي بصفة عامة، وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة.


وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة الوقوف بدقة على وسائل التطور التكنولوجي لتعظيم الاستفادة من إيجابياتها، وتفادي مخاطرها، والتغلب على تحدياتها، وبخاصة ما يتصل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المجال الدعوي، مؤكدا أنه إضافة للوسائل القائمة من الدعوة المباشرة أو الافتراضية، وليس بديلًا عن أي منهما.


وأشار جمعة إلى أهمية أن يخرج الاجتماع بسبل جديدة لاستخدام وسائل التواصل الإلكتروني والتقنيات استخدامًا رشيدًا لملء الفراغ في هذا المجال وعدم تركه للمتطرفين أو العابثين والاتفاق على سبل توظيف الفضاء الإلكتروني في دعم قضايا التسامح الديني، وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي.


MENAFN09092023000208011052ID1107037359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث