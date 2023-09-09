ناعومي كامبل تدعو عمرو أديب لتجربة عروض الأزياء

ناعومي كامبل تدعو عمرو أديب لتجربة عروض الأزياء
التاريخ
9/9/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مازحت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، نعومي كامبل، الإعلامي المصري عمرو أديب بضرورة خوضه غمار عرض الأزياء.
وجاءت ممازحة كامبل لأديب في موسم الرياض، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال "الأشرس على الأرض" في العاصمة البريطانية لندن، للإعلان عن تفاصيل مباراة بين بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والبطل السابق للوزن الثقيل في منظمة الفنون القتالية المختلطة، الكاميروني فرانسيس أنغانو.
وقالت كامبل في تصريحات نشرت اليوم على برنامج "الحكاية" إنها اعتادت حضور مباريات الملاكمة منذ كانت تبلغ 17 عاماً، بخاصة مباريات مايك تايسون.
وأكدت أن حضور مباريات الملاكمة يقتصر على الرجال، متطلعة لحضور اللقاء الرياضي في السعودية قائلة: "ستكون مباراة عظيمة".
ومازح عمرو أديب ناعومي كامبل في نهاية المقابلة قائلاً: "بناء على خبرتك، هل بإمكاني أن أصبح عارض أزياء يوماً ما؟"، فردت عليه مازحة: "كنت في أسبوع نيويورك للموضة قبل وقت قصير، ويمكنك أن تذهب وتجرب".
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