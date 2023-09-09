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ناعومي كامبل تدعو عمرو أديب لتجربة عروض الأزياء

9/9/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مازحت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، نعومي كامبل، الإعلامي المصري عمرو أديب بضرورة خوضه غمار عرض الأزياء.

وجاءت ممازحة كامبل لأديب في موسم الرياض، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال "الأشرس على الأرض" في العاصمة البريطانية لندن، للإعلان عن تفاصيل مباراة بين بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والبطل السابق للوزن الثقيل في منظمة الفنون القتالية المختلطة، الكاميروني فرانسيس أنغانو.

وقالت كامبل في تصريحات نشرت اليوم على برنامج "الحكاية" إنها اعتادت حضور مباريات الملاكمة منذ كانت تبلغ 17 عاماً، بخاصة مباريات مايك تايسون.

وأكدت أن حضور مباريات الملاكمة يقتصر على الرجال، متطلعة لحضور اللقاء الرياضي في السعودية قائلة: "ستكون مباراة عظيمة".

ومازح عمرو أديب ناعومي كامبل في نهاية المقابلة قائلاً: "بناء على خبرتك، هل بإمكاني أن أصبح عارض أزياء يوماً ما؟"، فردت عليه مازحة: "كنت في أسبوع نيويورك للموضة قبل وقت قصير، ويمكنك أن تذهب وتجرب".

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