Saturday, 09 September 2023 02:42 GMT

39.30 دينار سعر جرام الذهب في الاردن السبت

9/9/2023 5:29:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.30 دينار لجهة الشراء من المحال، و37.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 34.90 دينار في حين انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 46.30 دينار.


MENAFN09092023000151011027ID1107037337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث