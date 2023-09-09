39.30 دينار سعر جرام الذهب في الاردن السبت
التاريخ
9/9/2023 5:29:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.30 دينار لجهة الشراء من المحال، و37.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 34.90 دينار في حين انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 46.30 دينار.
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