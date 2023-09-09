39.30 دينار سعر جرام الذهب في الاردن السبت

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.30 دينار لجهة الشراء من المحال، و37.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 34.90 دينار في حين انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 46.30 دينار.



