بتنظيم أردني .. مؤتمر لدعم الأونروا قريبا

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي، إن المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى حشد الدعم للربع الأخير من 2023، ومناقشة طرق معالجة النقص المتكرر في الموارد.

وأوضحت الرفاعي، أن الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم والصحة وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في خلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية، هذا الأسبوع، إن الأونروا تحتاج إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام.

وكذلك تحتاج الوكالة إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة، بحسب لازاريني.

ووجهت الوكالة في بداية العام نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

"فجوة واسعة للغاية"

وقال لازاريني إن الفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن واسعة للغاية، بحيث لا يمكن احتواؤها من خلال المناورات أو التدابير المالية الداخلية.

وتابع: "الوضع القائم الذي يكبلنا اليوم يشكل التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا... وإن لم يتغير شيء، ستصل الوكالة إلى نقطة السقوط".

وأكد ضرورة الارتقاء بالنقاش اليوم من نقاش مالي إلى سياسي يتناول كرامة ورفاه اللاجئين الفلسطينيين ومن خلاله تحقيق استقرار المنطقة والسعي لتحقيق السلام.

وتواجه الأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.

وتأسست الأونروا في عام 1949 ومهمتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعمل الأونروا في الأردن ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية.