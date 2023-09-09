إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي بالعقبة

وحدث كسر في الخط الرئيسي الناقل من الديسة إلى العقبة حسبما ذكر الناطق باسم الشركة، إياد الخصاونة، ما أدى إلى نقص في كميات المياه التي تصل إلى المنازل بنسبة لا تقل عن 20-30% عن المعتاد و"ليس انقطاعا كاملا".

وقال الخصاونة

السبت، "نحو الساعة السادسة مساء الجمعة، تم الانتهاء من الأعمال الفنية الكاملة فيما يتعلق بالعطل الفني الذي أعلن عنه سابقا، وبدأ الضخ مباشرة حسب المعتاد"، وفقا للمملكة.

وتابع "منذ نحو الساعة 12 ليل الجمعة على السبت بدأت كميات المياه بالوصول إلى خزانات العقبة كما هو مخطط وضخها في الشبكة الداخلية في العقبة للتزويد ...".

وقالت الشركة في بيان، إنها لم تستقبل أي "شكاوى عن انقطاع مياه على مناطق العقبة والقويرة" خلال الساعات الماضية المتزامنة مع إصلاح العطل الفني.

وأوضحت أن تعبئة خزانات العقبة الرئيسية وتغذية شبكة التزويد في مدينة العقبة "سيستمر خلال الساعات المقبلة، على أن يستقر الوضع ويعود إلى طبيعته مع ساعات الليل اليوم السبت ...".