إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي بالعقبة

إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي بالعقبة
التاريخ
9/9/2023 5:29:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت شركة مياه العقبة السبت، إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في المدنية ما تسبب في "نقص ملموس" في كميات المياه الواصلة إلى المواطنين.
وحدث كسر في الخط الرئيسي الناقل من الديسة إلى العقبة حسبما ذكر الناطق باسم الشركة، إياد الخصاونة، ما أدى إلى نقص في كميات المياه التي تصل إلى المنازل بنسبة لا تقل عن 20-30% عن المعتاد و"ليس انقطاعا كاملا".
وقال الخصاونة
السبت، "نحو الساعة السادسة مساء الجمعة، تم الانتهاء من الأعمال الفنية الكاملة فيما يتعلق بالعطل الفني الذي أعلن عنه سابقا، وبدأ الضخ مباشرة حسب المعتاد"، وفقا للمملكة.
وتابع "منذ نحو الساعة 12 ليل الجمعة على السبت بدأت كميات المياه بالوصول إلى خزانات العقبة كما هو مخطط وضخها في الشبكة الداخلية في العقبة للتزويد ...".
وقالت الشركة في بيان، إنها لم تستقبل أي "شكاوى عن انقطاع مياه على مناطق العقبة والقويرة" خلال الساعات الماضية المتزامنة مع إصلاح العطل الفني.
وأوضحت أن تعبئة خزانات العقبة الرئيسية وتغذية شبكة التزويد في مدينة العقبة "سيستمر خلال الساعات المقبلة، على أن يستقر الوضع ويعود إلى طبيعته مع ساعات الليل اليوم السبت ...".
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