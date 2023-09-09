ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً
التاريخ
9/9/2023 5:29:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب فجر "السبت" متسبباً بأضرار جسيمة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.
وجاء في بيان للوزارة "السبت" "إلى حدود الساعة السابعة صباحاً، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".
وأكد البيان "أسفرت هذه الهزة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات" في مناطق عدة.
وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش. وشعر سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالهزة أيضا.
وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.
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