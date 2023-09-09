ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً

قتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب فجر "السبت" متسبباً بأضرار جسيمة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وجاء في بيان للوزارة "السبت" "إلى حدود الساعة السابعة صباحاً، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".

وأكد البيان "أسفرت هذه الهزة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات" في مناطق عدة.

وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش. وشعر سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالهزة أيضا.

وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.



