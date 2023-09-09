شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قمة مجموعة العشرين التي افتتح أعمالها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في مركز المؤتمرات في مدينة نيودلهي.. بمشاركة قادة دول المجموعة ورؤساء حكوماتها وممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية والدولية والضيوف المدعوين والمعنيين على مختلف المستويات.

وبدأت فعاليات القمة بجلسة افتتاحية تحت عنوان" أرض واحدة " سلطت الضوء على المسؤولية الجماعية المشتركة والتعاون في الحفاظ على استدامة موارد الأرض وبيئتها وتعزيز العمل المناخي المشترك .

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى مقر انعقاد القمة حيث كان في استقباله دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند فيما التقطت الصور التذكارية لسموه مع دولة رئيس الوزراء.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة .. عن شكره وتقديره إلى جمهورية الهند الصديقة لحسن تنظيم القمة مثمناً جهود الرئاسة الهندية في سبيل إنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين.

كما تمنى سموه النجاح لهذه القمة والتوفيق للبرازيل الصديقة في رئاستها لأعمال المجموعة العام المقبل.

حضر افتتاح أعمال القمة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

وتعد مشاركة دولة الإمارات الرابعة في قمم مجموعة العشرين في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون والعمل المشترك البناء الهادف إلى دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.