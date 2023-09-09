رئيس الدولة يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 5:29:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم.
وتأتي مبادرة سموه في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة.
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