محمد بن راشد يوجه بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة للأشقاء في المغرب
التاريخ
9/9/2023 5:29:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،"رعاه الله"، كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق ومد يد العون للأشقاء في انقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق فجر اليوم.
كما وجه سموه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق .
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