Saturday, 09 September 2023 02:42 GMT

محمد بن راشد يوجه بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة للأشقاء في المغرب

9/9/2023 5:29:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،"رعاه الله"، كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق ومد يد العون للأشقاء في انقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق فجر اليوم.

كما وجه سموه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق .

MENAFN09092023000110011019ID1107037331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث