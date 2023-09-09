وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،"رعاه الله"، كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق ومد يد العون للأشقاء في انقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق فجر اليوم.



كما وجه سموه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق .