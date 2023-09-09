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فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

9/9/2023 5:20:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى مستقرة .
وأكدت تصنيفها عند ‭‭‭B‬‬‬، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.‭‭‭‬‬
‭‭ ‬‬وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 % من 8.5%.
ومن المقرر أن تشهد تركيا المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة.

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