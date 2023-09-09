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مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا

9/9/2023 5:20:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وافقت قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي لها.


وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح القمة، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها رسميا.


وأضاف:" بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

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