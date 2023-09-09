مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا

مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا
التاريخ
9/9/2023 5:20:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وافقت قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي لها.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح القمة، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها رسميا.
وأضاف:" بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".
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