مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في افتتاح القمة، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها رسميا.



وأضاف:" بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".