الخليل: القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات بمبالغ مالية وصلت لمليوني شيقل
التاريخ
9/9/2023 5:20:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- تمكنت الشرطة القضائية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات وصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية بمخيم العروب شمال الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا المطلوب كان هارباً من وجه العدالة وصادر بحقه 7 مذكرات قضائية بمبالغ مالية تعدت الـ مليونين و700 الف شيقل، بالإضافة لوجود حكم غيابي بالسجن مدة عام بتهم النصب والإحتيال.
وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إلقاء القبض على هذا المطلوب بعد عملية رصد ومتابعة داخل
مخيم
العروب.
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