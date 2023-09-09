وأوضح الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا المطلوب كان هارباً من وجه العدالة وصادر بحقه 7 مذكرات قضائية بمبالغ مالية تعدت الـ مليونين و700 الف شيقل، بالإضافة لوجود حكم غيابي بالسجن مدة عام بتهم النصب والإحتيال.

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إلقاء القبض على هذا المطلوب بعد عملية رصد ومتابعة داخل

مخيم

العروب.