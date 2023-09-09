5 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من تناول كوب حليب يومياً!

يساعد الكالسيوم كعنصر غذائي حيوي في نمو الجسم وعمله. كما يلعب دورًا محوريًا في تقوية الأسنان والعظام وتعزيز وظائف الأعصاب. وبحسب جامعة هارفارد، يحتفظ الجسم بكمية ثابتة من الكالسيوم في الدم والأنسجة من أجل أداء الوظائف الحيوية اليومية. لذلك، يجب إدراج الأطعمة الغنية بالكالسيوم في النظام الغذائي لتلبية متطلبات الجسم اليومية والبقاء في صحة جيدة.

1. البذور

تُعرف البذور باسم القوة الغذائية، فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تفيد الجسم. تحتوي البذور، مثل السمسم أو بذور الشيا، على كميات كبيرة من الكالسيوم، فضلًا عن كونها مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعزز صحة الجسم.

2. الزبادي

إن الزبادي هو طعام صحي آخر يمكن دمجه في النظام الغذائي لتلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم. ويعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم لأنه منتج مخمر ويناسب الأشخاص، الذين يعانون من نقص اللاكتيز بشكل جيد.

3. الجبن

يفيد محتوى الجبن من البروتين والألياف والكالسيوم والدهون المشبعة صحة الجسم، إلى جانب تعزيز مذاق الأطعمة الأخرى عند استخدامه كعنصر نشط. وفقًا لجامعة هارفارد، تحتوي قطعة من الجبن الصلب بحجم الإبهام تقريبًا، أي تزن 28 غراما، على حوالي 120 سعرة حرارية، و8 غرامات من البروتين و6 غرامات من الدهون المشبعة و180 ملليغرامًا من الكالسيوم.

4. البقوليات

تحتوي الفاصوليا والفول والعدس على نسبة عالية من البروتين والألياف والزنك والفولات والمغنيسيوم والكالسيوم والمواد المغذية الحيوية الأخرى. وتحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا وتحارب الأمراض ويمكن أن تساعد أيضًا في منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وغيرها الكثير.

5. اللوز

تحتوي حفنة من اللوز، تزن حوالي 100 غرام، على 264 ملغم من الكالسيوم ويعتبر أعلى المكسرات التي تحتوي على نسبة الكالسيوم بين الأنواع الأخرى. كما يعد اللوز مصدرًا قويًا للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتقلل من الجوع وتساعد على فقدان الوزن.

وفقًا لجامعة هارفارد، فإن الكمية الموصى بتناولها يوميًا من الكالسيوم للنساء من عمر 19 إلى 50 عامًا هي 1000 ملغم يوميًا، وللنساء فوق 51 عامًا تصل إلى 1200 ملغم. أما بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، فتبلغ الكمية الموصى بها يومياً 1000 ملغم. وبالنسبة للرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و70 عامًا، تبلغ الكمية الموصى بها يومياً 1000 ملغم وللرجال فوق سن 71 سنة ترتفع إلى 1200 ملغم.