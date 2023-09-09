شركة آبل تصدر تحديثاً أمنياً مهماً لأجهزة آيفون وآيباد

المشكلة اكتشفها باحثون في "سيتيزن لاب" بجامعة تورنتو، والذين قالوا إن الخلل البرمجي تم "استغلاله بقوة" من قبل برنامج التجسس التجاري "بيغاسوس" الذي طورته وتبيعه شركة "إن. إس. أو. غروب" الإسرائيلية.

وأوصى معهد "سيتيزن لاب" بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور".

ولتثبيت التحديث، افتح الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، ثم حدد "عام" متبوعاً بـ"تحديث البرنامج". من المفترض أن ترى تحديث برنامج "آي. أو. إس" رقم الإصدار 16.6.1 هناك، عندها انقر لبدء التثبيت.

إذا لم تر التحديث، فارجع إلى الصفحة العامة، ثم انقر فوق "حول" للتحقق من رقم إصدار "آي. أو. إس" الخاص بك. إذا كان 16.6.1، فهذا يعني أن التحديث مثبت لديك بالفعل. إذا كان هاتفك لا يزال يستخدم الإصدار 16.6 أو إصدارا أقدم، فكرر الخطوات المذكورة أعلاه.

إذا كنت لا تزال لا ترى التحديث، فحاول إعادة تشغيل هاتفك. إذا لم يظهر التحديث، فتحقق مرة أخرى من اتصالك بالإنترنت ثم انتظر قليلاً قبل المحاولة مرة أخرى.