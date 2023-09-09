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اشتية يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال

9/9/2023 5:20:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- عزى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، نظيره المغربي عزيز اخنوش، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا.

وأعرب اشتية في برقية التعزية، عن تعازيه الحارة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وقال: إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة.


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