اشتية يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال

وأعرب اشتية في برقية التعزية، عن تعازيه الحارة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وقال: إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة.



