اشتية يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 5:20:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN- عزى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، نظيره المغربي عزيز اخنوش، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا.
وأعرب اشتية في برقية التعزية، عن تعازيه الحارة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
وقال: إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة.
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