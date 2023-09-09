تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال المدمر

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى

العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية في وقت متأخر أمس الجمعة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، تمنى أمير قطر الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت عن خالص تعازيها للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر.

وأكدت مصر على“تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين”.

كما أعلنت السعودية وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن“المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص”.

وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب“الجلل”، معبرةً“عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها”.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه السبت إلى“الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال الذي أودى بحياة 632 شخصا خلال الليل في المغرب، على ما جاء في بيان للكرملين.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس“روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدما“التعازي الخالصة على التداعيات المأساوية للزلزال المدمر”.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت عن حزنه بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، وأكد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.

وقال مودي على موقع“اكس” للتواصل الاجتماعي“شعرت بحزن شديد بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن زلزال في المغرب. في هذه الساعة المأساوية، تعاطفي مع شعب المغرب. خالص العزاء لمن فقدوا أحباءهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهند مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب”.

ووجه المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال“المدمر”.

وكتب شولتس، المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عبر منصة“إكس” (تويتر سابقا):“الأنباء الصادرة من المغرب مروعة، وفي هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر، وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.



(وكالات)