تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال المدمر

(MENAFN- Palestine News Network )
عواصم/PNN- أعربت دول ومؤسسات دولية عن تضامنها الواسع مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.
وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى
العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية في وقت متأخر أمس الجمعة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، تمنى أمير قطر الشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت عن خالص تعازيها للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر.
وأكدت مصر على“تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين”.
كما أعلنت السعودية وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن“المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص”.
وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب“الجلل”، معبرةً“عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها”.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه السبت إلى“الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال الذي أودى بحياة 632 شخصا خلال الليل في المغرب، على ما جاء في بيان للكرملين.
وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس“روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدما“التعازي الخالصة على التداعيات المأساوية للزلزال المدمر”.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت عن حزنه بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، وأكد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.
وقال مودي على موقع“اكس” للتواصل الاجتماعي“شعرت بحزن شديد بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن زلزال في المغرب. في هذه الساعة المأساوية، تعاطفي مع شعب المغرب. خالص العزاء لمن فقدوا أحباءهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهند مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب”.
ووجه المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال“المدمر”.
وكتب شولتس، المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عبر منصة“إكس” (تويتر سابقا):“الأنباء الصادرة من المغرب مروعة، وفي هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر، وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.
(وكالات)
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