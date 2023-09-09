بعد تجاهل ليفربول.. هل أغلقت السعودية ملف صلاح؟

وأكدت عدة مصادر محلية في السعودية، أن فريق النمور لن يدخل في معركة تفاوضية مرهقة أخرى مع الإدارة الأمريكية المالكة لأحمر الميرسيسايد لشراء الهداف المصري لا في النافذة الشتوية القادمة ولا حتى بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك بعد فشل المحاولات والعروض المادية الضخمة، والتي كانت كافية لانفراد المو بالرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ اللعبة.

وبعد هدوء العاصفة، قالت صحيفة“ميرور” البريطانية في تقرير خاص، إن فشل نادي الاتحاد في ضم صلاح، لا يعني انتهاء القصة بالنسبة لأصحاب القرار في السعودية، استنادا إلى معلومات تُفيد بأن العميد لن يكون الطامع الوحيد في صاحب الـ31 عاما في الميركاتو الصيفي القادم، بل سينافسه في السباق مواطناه الهلال والأهلي، ليكون شراكة من كوكب آخر رفقة نيمار جونيور في الموج الأزرق أو الساحر الجزائري رياض محرز في قلعة الكؤوس.

ومعروف أن حامل لقب دوري روشن، مارس كل أنواع الضغط النفسي والإغراء المالي على إدارة الريدز ووكيل أعمال هدافه التاريخي على مستوى البريميرليغ، وصلت لحد رفع العرض الأخير لما يلامس الـ250 مليون يورو لإطلاق سراح صلاح من“الآنفيلد”، بخلاف راتبه السنوي، الذي كان سيتجاوز حاجز النصف مليار بنفس العملة على مدار أربع سنوات، مع ذلك لم يوافق النادي الإنكليزي على العرض، ولا صاحب الشأن فكر في ابتزاز المسؤولين أو رفع شعار التمرد من أجل الموافقة على العرض الخرافي، نظرا لحاجة الفريق لخدماته، وعدم وجود الوقت الكافي للعثور على بديله في ختام النافذة.

الجدير بالذكر أن ليفربول تعاقد مع النجم المصري في صيف 2017، مقابل حصول ناديه السابق روما الإيطالي على قرابة الـ35 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات، ليتحول من ذاك الشاب العشريني الطامح للوصول لأعلى مستوى تنافسي في كرة القدم الأوروبية، إلى واحد من صفوة نجوم اللعبة في العالم، بعدما أصبح فتى الشاشة الأول في المدينة، وهداف حقبة المدرب يورغن كلوب، بتسجيل ما مجموعه 188 هدفا من مشاركته في 309 مباراة في مختلف المسابقات، غير أنه كان العلامة الفارقة في حصول الفريق على كل الألقاب التي تحققت تحت قيادة المدرب الألماني، أبرزهم كسر عقدة البريميرليغ في عام كورونا ودوري أبطال أوروبا عام 2019.



