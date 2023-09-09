ومن المتوقع أن تنحصر جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بين هالاند وليونيل ميسي، حيث حقق هالاند الثلاثية مع مانشستر سيتي، وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم.

وقال النرويجي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول": "أنا أؤمن بنفسي وأعتقد أن لدي فرصة ضئيلة".

لكن هذا لا يمنع هالاند من أن يكون لديه الكثير من التقدير لمنافسه ميسي، واعترف بأنه يرغب في "سرقة" مهارة ميسي في المراوغة.

وأضاف هالاند: "مراوغة ميسي ليست سيئة، أود أن أمتلك مراوغته".

وعن المقارنة المبكرة بين هالاند والنجم الفرنسي كيليان مبابي في وسائل الإعلام قال نجم مانشستر سيتي: "يجب التذكير كيف قام ميسي ورونالدو بأشياء مجنونة، علينا أيضًا أن نتذكر أنهما ما زالا يفعلان ذلك، لأنه على الرغم من تقدمهما في العمر، إلا أنهما لا يزالان لاعبين رائعين، أشعر بالفخر لأنني تمكنت من مشاهدة بطلين استثنائيين مثلهما".

وعما إذا كان لاعبا "مستوحى" من رونالدو وميسي قال هالاند: "أنا أركز على نفسي فقط، وأسعى فقط لأن أكون أفضل كل يوم، وأستمر في الاستمتاع بما أفعله، وأن أكون أفضل نسخة من نفسي".

ولا ينكر المهاجم النرويجي تألق مهاجمين آخرين مثل كيليان مبابي وفيكتور أوسيمين وقال: "نعم، من الواضح، لأنني أشاهد الكثير من المباريات، أنا شغوف بكرة القدم، فهي ما أحببته دائمًا ويمكنك القول إنها تأخذ كل وقتي، سواء على المستوى المهني أو في حياتي".

وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات.

وانتقل هالاند لمانشستر سيتي صيف 2022 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.