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خلال إتصال هاتفي مع ميقاتي... الرئيس يصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة في مخيم عين الحلوة

9/9/2023 5:20:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.

وشدد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة.

وأكد الرئيس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.


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