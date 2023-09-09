خلال إتصال هاتفي مع ميقاتي... الرئيس يصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة في مخيم عين الحلوة
التاريخ
9/9/2023 5:20:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.
وشدد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة.
وأكد الرئيس حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.
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