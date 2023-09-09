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القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات في الخليل

9/9/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكنت الشرطة القضائية في الخليل اليوم السبت، من إلقاء القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات وصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية بمخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.


وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، بأن المطلوب كان هاربًا من العدالة وصادر بحقه 7 مذكرات قضائية بمبالغ مالية تعدت مليونين و700 ألف شيكل، بالإضافة لوجود حكم غيابي بالسجن مدة عام بتهم النصب والاحتيال.


وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض على المطلوب بعد عملية رصد ومتابعة داخل مخيم العروب .

صفا


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