القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات في الخليل
التاريخ
9/9/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تمكنت الشرطة القضائية في الخليل اليوم السبت، من إلقاء القبض على مطلوب هارب منذ 10 سنوات وصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية بمخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، بأن المطلوب كان هاربًا من العدالة وصادر بحقه 7 مذكرات قضائية بمبالغ مالية تعدت مليونين و700 ألف شيكل، بالإضافة لوجود حكم غيابي بالسجن مدة عام بتهم النصب والاحتيال.
وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض على المطلوب بعد عملية رصد ومتابعة داخل مخيم العروب .
صفا
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