وفاة والدة الإعلامي المصري تامر أمين

وفاة والدة الإعلامي المصري تامر أمين
التاريخ
9/9/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت والدة الإعلامي المصري تامر أمين بعد صراع مع المرض.
وكانت والدة تامر أمين تم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.
ونشر الإعلامي معتز الدمرداش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تامر أمين، وكتب معلقا عليها: "خالص العزاء للإعلامي "تامر امين" في وفاة السيدة الفاضلة والدته".
في الفن
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