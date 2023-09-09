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وفاة والدة الإعلامي المصري تامر أمين

9/9/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت والدة الإعلامي المصري تامر أمين بعد صراع مع المرض.


وكانت والدة تامر أمين تم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.


ونشر الإعلامي معتز الدمرداش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تامر أمين، وكتب معلقا عليها: "خالص العزاء للإعلامي "تامر امين" في وفاة السيدة الفاضلة والدته".

في الفن


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