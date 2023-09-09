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شاهد.. رونالدو ينجو من الطرد أمام سلوفاكيا

9/9/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".
وفي الدقيقة 60، مرر برونو فرنانديز كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، لتتجاوز المدافعين وتستقر أمام رونالدو، الذي حاول مقابلتها بتسديدة مباشرة، لكن محاولته باءت بالفشل.
وارتطمت الكرة بقدم رونالدو لتطول عليه، وحاول "الدون" اللحاق بها قبل وصول حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا إليها، وانزلق لخطف الكرة وتحويلها إلى الشباك، لكن قدمه ارتطمت بوجه الحارس.
ولحسن حظ رونالدو، فقد اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه ولكنه سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ الاثنين بسبب تراكم البطاقات.


وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدف دون رد حمل توقيع برونو فيرنانديز في الدقيقة 43.

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