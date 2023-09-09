محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93
التاريخ
9/9/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير محمد عبده لإحياء حفل غنائي في جدة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية.
يقام الحفل يوم الجمعة 22 ايلول على مسرح السوبر دوم، ومن المقرر طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (enjoy.sa).
يذكر أن محمد عبده أحيا مساء الخميس 17 آب الماضي حفلا غنائيا في العاصمة البريطانية لندن.
في الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN09092023000208011052ID1107037287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.