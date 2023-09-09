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محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93

9/9/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير محمد عبده لإحياء حفل غنائي في جدة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية.


يقام الحفل يوم الجمعة 22 ايلول على مسرح السوبر دوم، ومن المقرر طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (enjoy.sa).

يذكر أن محمد عبده أحيا مساء الخميس 17 آب الماضي حفلا غنائيا في العاصمة البريطانية لندن.

في الفن

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