

وأضافت: "أنا مش ماضية عقود احتكار مع أي حد، وبشتغل مع ناس كتير وأي حد بيشتغل معايا، لكن أهم حاجة هعمل إيه وهقدم إيه مختلف".



وكان المنتج جمال العدل كشف خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي حقيقة خلافه مع نيللي كريم بسبب تفاصيل خاصة بفيلم "ع الزيرو" قائلا: "نيللي كريم لم تصرح بشيء يقول إنها زعلانة منا، معلوماتي إنها غابت عن العروض الخاصة لفيلم (ع الزيرو) بسبب السفر.. أما علاقتي بيها كويسة جدا لكن مفيش تواصل حاليا يمكن بسبب السفر".



لها