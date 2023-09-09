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نيللي كريم تردّ على جمال العدل حول عدم العمل معها رمضان القادم

9/9/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ردت الفنانة نيللي كريم، على التصريحات التي أدلى بها المنتج جمال العدل مؤخراً، وتحدث فيها عن توقف التعاون بينهما في المسلسلات الرمضانية.
وقالت نيللي عبر احدى اللقاءات المتلفزة : "أنا دايماً بدور على العمل الكويس والإسكريبت الكويس والحاجة المختلفة".


وأضافت: "أنا مش ماضية عقود احتكار مع أي حد، وبشتغل مع ناس كتير وأي حد بيشتغل معايا، لكن أهم حاجة هعمل إيه وهقدم إيه مختلف".


وكان المنتج جمال العدل كشف خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي حقيقة خلافه مع نيللي كريم بسبب تفاصيل خاصة بفيلم "ع الزيرو" قائلا: "نيللي كريم لم تصرح بشيء يقول إنها زعلانة منا، معلوماتي إنها غابت عن العروض الخاصة لفيلم (ع الزيرو) بسبب السفر.. أما علاقتي بيها كويسة جدا لكن مفيش تواصل حاليا يمكن بسبب السفر".

لها


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