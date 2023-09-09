

وبين الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس، بتثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، يساهم في تمكين الأردن من إصدار "سندات يورو" وبيعها لمستثمرين عالميين بعوائد مرتفعة .



وأضاف أن التصنيف الائتماني السيادي للأردن هو مؤشر على أن المملكة لديها القدرة على سداد ديونها، وهو دليل مهم على التزام المملكة بسداد الالتزامات.



ونوه الحدب إلى أن هذا التصنيف له اهمية في جذب الاستثمار، وإشارة واضحة على أن الأردن بلد جاذب للاستثمارات العالمية، وفيه بيئة استثمارية ممتازة.



وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".



وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.