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ميركاتو صيف 2023 الأكبر في تاريخ كرة القدم

9/9/2023 5:19:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية إبرام العديد من الصفقات الكبرى، حتى أصبح ذلك الميركاتو هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريره عن فترة الانتقالات الصيفية خلال الفترة من 1 يونيو/ حزيران إلى 1 سبتمبر /أيلول 2023، والتي استغلتها الأندية لتدعيم صفوفها لموسم 2023-2024.
كم بلغ حجم الإنفاق في ميركاتو صيف 2023؟
وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن إجمالي إنفاق الأندية على الصفقات في الميركاتو الصيفي لعام 2023 وصل إلى مبلغ إجمالي يقدر بنحو 7.36 مليار دولار.
وأضاف الفيفا أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2022، و26.8% مقارنة بالرقم القياسي السابق في عام 2019.
من الدوري الأعلى إنفاقا في ميركاتو صيف 2023؟
ووفقا للإحصائيات، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز كان الأعلى إنفاقًا على الصفقات بإجمالي رسوم بلغت 1.98 مليار دولار، في الوقت الذي أبرمت فيه الأندية 449 صفقة.
الدوري الإنجليزي
واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، بإجمالي 875.4 مليون دولار، متجاوزا الدوري الفرنسي (859.7 مليون دولار) والدوري الألماني (762.4 مليون دولار) والدوري الإيطالي (711.0 مليون دولار) والدوري الإسباني (405.6 مليون دولار أمريكي).
ومن حيث المستفيدين، فإن الدوري الألماني احتل المركز الأول من حيث الإيرادات، بواقع 1.11 مليار دولار من الرسوم المكتسبة، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها أندية من اتحاد واحد أكثر من مليار دولار في فترة انتقالات واحدة.
الدوريات الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023
الدوري الإنجليزي - 1.98 مليار دولار
الدوري السعودي - 875.4 مليون دولار
الدوري الفرنسي - 859.7 مليون دولار
الدوري الألماني - 762.4 مليون دولار
الدوري الإيطالي - 711.0 مليون دولار
الدوري الإسباني - 405.6 مليون دولار

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