السعودية تسقط بثلاثية أمام كوستاريكا في لقائها الأول تحت قيادة مانشيني
التاريخ
9/9/2023 5:19:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استهل الإيطالي روبرتو مانشيني، مشواره مدربا للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2024.
وأقيمت المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشهدت حضور جماهير سعودية معظمهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك.
وسجل هدف "الأخضر" الوحيد علي البليهي، في الدقيقة 63، وثلاثية كوستاريكا، فرانشيسكو كالفو، وبراندون أغيليرا، وراندال ليال، في الدقائق 12، و32، و89 تواليا.
وكان مانشيني (58 عاما)، صدم عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".
وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية بأن راتبه سيصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويا.
ملاعب
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