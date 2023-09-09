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السعودية تسقط بثلاثية أمام كوستاريكا في لقائها الأول تحت قيادة مانشيني

9/9/2023 5:19:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل الإيطالي روبرتو مانشيني، مشواره مدربا للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2024.
وأقيمت المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشهدت حضور جماهير سعودية معظمهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك.
وسجل هدف "الأخضر" الوحيد علي البليهي، في الدقيقة 63، وثلاثية كوستاريكا، فرانشيسكو كالفو، وبراندون أغيليرا، وراندال ليال، في الدقائق 12، و32، و89 تواليا.
وكان مانشيني (58 عاما)، صدم عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".
وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية بأن راتبه سيصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويا.

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