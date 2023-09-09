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الملك يوجه الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات لأهالي المغرب

9/9/2023 5:19:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تقدم جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعزية لأخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في المغرب.


ويوجه الملك عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للأشقاء في المملكة المغربية.


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