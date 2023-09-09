الملك يوجه الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات لأهالي المغرب
التاريخ
9/9/2023 5:19:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تقدم جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعزية لأخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في المغرب.
ويوجه الملك عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للأشقاء في المملكة المغربية.
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