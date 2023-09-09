الصين: الاقتصاد خرج من الانكماش في آب الماضي

الصين: الاقتصاد خرج من الانكماش في آب الماضي
التاريخ
9/9/2023 5:19:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الصينية اليوم أن الاقتصاد الصيني خرج من موجة قصيرة من الانكماش في آب الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة للغاية بلغت 0.1 % مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
وفي تموز الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية.
وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في آب الماضي.
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