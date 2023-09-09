الصين: الاقتصاد خرج من الانكماش في آب الماضي



وفي تموز الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية.



وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في آب الماضي.

