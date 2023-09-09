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الصين: الاقتصاد خرج من الانكماش في آب الماضي

9/9/2023 5:19:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الصينية اليوم أن الاقتصاد الصيني خرج من موجة قصيرة من الانكماش في آب الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة للغاية بلغت 0.1 % مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.


وفي تموز الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية.


وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في آب الماضي.

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