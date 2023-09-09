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فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

9/9/2023 5:19:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تضررت عدة معالم ومباني أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.
واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.


الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية

سكاي نيوز

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