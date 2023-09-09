بعد الزلزال الكبير.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب

بعد الزلزال الكبير.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب
التاريخ
9/9/2023 5:19:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية وتقديم مختلف أشكال الدعم".
وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.
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