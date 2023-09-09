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بعد الزلزال الكبير.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب

9/9/2023 5:19:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية وتقديم مختلف أشكال الدعم".
وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

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