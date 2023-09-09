

ووفقا للدستور الهندي، تعد اللغتان الإنجليزية والهندية اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث تسمى البلاد "الهند" باللغة الإنجليزية و"بهارات" باللغة الهندية.

وكانت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قد استخدمت مصطلح "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند" لأول مرة في الدعوات المكتوبة باللغة الإنجليزية لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين.

وفي وقت لاحق، أفادت بعض وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة الهندية قد تقترح تغيير الاسم الإنجليزي للبلاد رسميا إلى "بهارات" وعرض هذه القضية على جلسة خاصة للبرلمان، ستقام في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.



وأثارت هذه التدابير من جانب السلطات الهندية، موجة انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

RT