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الأزهر يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال ويُعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربى

9/9/2023 4:33:09 AM
(MENAFN- Youm7) تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربى، فى ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.



وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية فى مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.













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