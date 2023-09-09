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سفير المغرب لـاليوم السابع: نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم

9/9/2023 4:33:09 AM
(MENAFN- Youm7) ثمن السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع المغرب وشعبه الشقيق فى مصابه الأليم الذى وقع فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش.

كما أعرب، السفير المغربى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن شكره لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواساته وتضامنه مع مملكة المغرب،
وقال السفير التازى، فى تصريح له اليوم: "أدعو الله أن يتقبل الضحايا بقبول حسن ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم ذويهم الصبر الجميل، كما أتضرع إلى الخالق، عز وجل، أن يعجل بشفاء المصابين ويخفف من معاناتهم، ويعوض كل من فقد بيتا أو دكانا أو أي شيء آخر
جراء ذلك الزلزال".
أضاف أنه تم تسخير جميع المصالح الطبية والإدارية والأمنية لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين وسكان المنطقة، كما أن السلطات المعنية بصدد وضع برنامج إغاثي عاجل لمواجهة وتجاوز الأضرار التي لحقت بممتلكات الأشخاص وبالبنية التحتية من طرق ومسالك ومرافق عمومية أخرى.
كان مركز الزلزال جنوبى مدينة مراكش/ الحوز، تحديا فى موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب وثاني أعلى جبل في إفريقيا، يسمى "تبقال" (4168 متر على سطح البحر)، وبلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر، امتد أثره إلى مراكش ومدن مغربية أخرى لكن بدرجة أقل.
بلغت الحصيلة الأولية للزلزال 296 قتيلا و153 مصابا، إضافة إلى تهدم العشرات من المبانى، وارتفعت إلى 632 قتيلاحتى الآن.





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