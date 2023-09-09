وقال الرئيس التونسي -خلال زيارته الجمعة لوزارة الزراعة- إن من يحاول تأجيج الأوضاع ويعتقد بأن الدولة لن تحاسبه فهو مخطئ، مضيفا أن هذه الأزمات المفتعلة يتم استغلالها من جانب هؤلاء في الانتخابات، فهم لا يهتمون إلى الشعب، بل كل همهم الوصول إلى مبتغاهم.



وطمأن الرئيس الشعب التونسي على التزام الدولة بمدهم بالمواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن الدولة لن تتركهم، واعدا التونسيين بتطهير مؤسسات الدولة من كل من يحاول إعاقتها.

وأكد أن من لا يحب خدمة الدولة التونسية فليس له مكان داخل مؤسساتها، داعيا الشعب التونسي إلى العمل، حيث لا يمكن خلق الثروة إلا بالعمل.

وشدد الرئيس على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إنهاء ما وصفه بالاحتكار المقنع، ووجه بضرورة حل ما يعرف بتشتت الملكية والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي.



