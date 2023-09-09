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رئيس وزراء الهند يؤكد استعداد بلاده دعم المغرب عقب الزلزال

9/9/2023 4:33:06 AM
(MENAFN- Youm7) عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن عميق حزنه إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الوقت العصيب.


وقال مودي - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /السبت/ - "أشعر ببالغ الألم إزاء الخسائر في الأرواح بسبب الزلزال في المغرب، أقدم تعازيي إلى كل من فقد أحبائه، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، الهند على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة إلى المغرب في هذا الوقت العصيب".


كانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت مصرع 296 شخصا على الأقل؛ إثر الزلزال القوي الذي ضرب عدة مدن، مساء أمس /الجمعة/، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.


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