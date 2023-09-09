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اجتماع اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان مع المشرفين

9/9/2023 4:33:03 AM
(MENAFN- Youm7) اجتمعت اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان مع مشرفي الجامعات المشاركة بالأسبوع.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوا أن أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو فرصة قوية لتلاقي وتواصل الشباب من مختلف الجامعات المصرية بما يساهم في تبادل الخبرات واكسابهم روح التنافس الشريف ومن أهم المجالات التي يتم عقد المسابقات الطلابية المختلفة بها هو النشاط العلمي والتكنولوجى الذى يساهم فى التطبيق العملى للجانب الأكاديمى للطلاب.



وأوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى أنه تم مناقشة ترتيب وتنظيم مسابقات النشاط العلمي، وعمل قرعة لترتيب دور كل جامعة فى مسابقة الروبوت لتحديد ترتيب دخول الجامعات بالمسابقة ومعايير التقييم والتحكيم وتم الاتفاق على نظام المسابقات المختلفة للنشاط العلمى والتكنولوجى مع جميع المشرفين من الجامعات ونظام مسابقة الروبوت المتبع وفقا للائحة المعلنة، كما تم عرض المسابقات العلمية المختلفة وآلية تحكيمها وبنود التقييم الخاصة بها وهي : مسابقة أفضل جهاز ميكاترونيك ، مسابقة أفضل جهاز ابتكاري،
مسابقة برمجة وتعليم الآلة (الروبوت) ، مسابقة
أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة، مسابقة دوري المعلومات العلمية، مسابقة المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة ، مسابقة أفضل
قصة خيال علمي.



وقد تم الاتفاق على ترتيب الجامعات فى عملية التحكيم والتقييم حسب الأقدمية، كما تم الاتفاق على تعريف الجامعات بالوقت المحدد لتحكيم
كل جامعة.




جاء الإجتماع بحضور الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى والدكتور خالد القاضى عميد كلية الإقتصاد المنزلي، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد على ماهر ، والمهندس مصطفى شعراوي ، والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .



وعلى هامش الاجتماع قدم مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة برئاسة الدكتورة مايسه نبيه عرض لمختلف الأنشطة والفعاليات التى تتم على هامش النشاط العلمي والتكنولوجي وهاكثون التغييرات المناخية.





اجتماع اللجنة العلمية لاسبوع شباب الجامعات










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